Villingen-Schwenningen Kunst, Unterhaltung und Basar

VS-Schwenningen. Regionale Standbetreiber gestalten den zweiten Weichnachtsmarkt am Waldrand des Wildparks, der am Freitag, 30. November, ab 17 Uhr und tags darauf am Samstag ab 15 Uhr auf dem Hof des Wirtshauses stattfindet. Nach dem Vorjahreserfolg bietet auch die zweite Ausgabe eine attraktive Mischung aus Kunst, Unterhaltung und Basar.