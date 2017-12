Villingen-Schwenningen Kulturpass als Geschenk in letzter Minute

Schwarzwald-Baar-Kreis. Für nur sieben Euro können Inhaber des Passes und Familienmitglieder zahlreiche kulturelle Angebote für sich entdecken. 45 verschiedene Einrichtungen des Landkreises präsentieren sich in dem Pass und bieten Vergünstigungen für zwei Erwachsene – zahlreiche Angebote sogar für die gesamte Familie. Den Kultur- und Erlebnispass gibt es bei den örtlichen Tourist-Infos, Gemeinden und einigen teilnehmenden Einrichtungen. Zudem wird der Pass im Landratsamt und in örtlichen Buchhandlungen angeboten. Das Format ist ein praktisches Scheckheft. So ist es möglich, dass die Gutscheine durch die Nutzer komfortabel aus dem Heft getrennt werden können. Die Angebotspalette des Passes hat sich in diesem Jahr erweitert. Es konnten fünf neue Einrichtungen für den Kultur- und Erlebnispass 2018 gewonnen werden. Insgesamt sind nun 45 Einrichtungen als ermäßigtes Angebot enthalten. Die fünf neuen Einrichtungen sind: die Erlebnisführung "Die Donauquelle", Geocaching durch den Donaueschinger Schlosspark, Geocaching in Königsfeld, Schwarzwald-Iglusauna in Schönwald und Segway VS.