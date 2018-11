Villingen-Schwenningen Kulturelle Vielfalt hält Einzug in der Volkshochschule

Villingen-Schwenningen. Die Volkshochschule (VHS) als Abteilung des städtischen Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) veranstaltet am Freitag, 16. November, das Feste der Nationen. Seit zwölf Jahren ist es im zweijährigen Rhythmus Anlass, um die kulturelle Vielfalt in und an der VHS zu präsentieren.