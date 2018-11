Schwarzwald-Baar-Kreis. "Mit klarem Kurs für eine erfolgreiche und lebenswerte Heimat" ist das Motto der CDU für die Kommunalwahl 2019, dieses will man beim Kreisparteitag in den Fokus rücken. Dieser findet am Samstag, 24. November, im Haus des Gastes in Königsfeld statt, Beginn ist um 10 Uhr. Bei dem Treffen werden die Anwesenden zudem die Delegierten für die Parteitage auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene wählen. Im Bezug auf die Kommunalwahlen heißt es: "Gerade für uns als CDU, die in der ganzen Fläche des Kreises stark aufgestellt ist, haben diese Wahlen eine herausragende Bedeutung. Aus diesem Grund freue man sich über die Teilnahme des Landesvorsitzenden und Innenministers des Landes, Thomas Strobl.