Schwarzwald-Baar-Kreis. Die regionale Kreativwirtschaft als Innovationstreiber und Impulsgeber für die Industrie? Die Industrie aus dem Schwarzwald als Designpionier? Wie das funktioniert ist Thema beim Creative Hug 2.0 der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg am Dienstag, 9. Oktober, in der Hansgrohe Aquademie in Schiltach. Unter dem Motto "Kreativwirtschaft trifft Industrie" begegnen sich zwei unterschiedliche, aber eng miteinander verknüpfte Disziplinen. Im Mittelpunkt steht auch das Netzwerken beider Seiten. Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 17 Uhr. Anmeldung unter www.ihk-sbh.de/creativehug