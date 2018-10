Villingen-Schwenningen Konzert zum Thema "Heimat"

VS-Villingen. "Ich glaube, ich habe heut da den Anfang meiner Schottischen Sinfonie gefunden", schrieb der 19-jährige Felix Mendelssohn Bartholdy 1829 aus Schottland an seine Familie in Berlin. Von dem Land fühlte er sich augenblicklich in den Bann gezogen. Seine Sinfonie Nummer drei, auch "Schottische" genannt, ist der Auftakt des Großen Meisterkonzerts mit den Stuttgarter Philharmonikern und Cellist Stefan Hadjiev am Mittwoch, 10. Oktober, 20 Uhr, im Franziskaner Konzerthaus in Villingen. Eine Einführung findet um 19.15 Uhr im Raum "Aktionen 1" statt.