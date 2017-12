Villingen-Schwenningen Können Migranten die Lösung sein?

Vertreter der Handwerkskammer bestätigten, dass die handwerklichen Fähigkeiten der Migranten oft recht gut sind, aber die Sprache zum Problem werde. In der Regel seien ein qualifizierter Sprachkurs und Vorerfahrungen als Produktionshelfer oder ähnliches notwendig. Er bot an, dass der Jobclub auf ihn zukommen könne, um zu prüfen, ob es für den einen oder andern etwas Passendes gäbe. Auf Grund der Tatsache, dass Baden-Württemberg in Deutschland mit die meisten gambischen Migranten beherbergt, umriss der Jobclub besonders die Forderung an die Landesregierung, für dieses Land eine Entwicklungshilfepatenschaft zu übernehmen. Diese beinhalte, den Leuten hier die Chance zu geben, berufliche Erfahrung zu sammeln, um dann auf freiwilliger Basis in ihr Land zurückzukehren und dort den Aufbau voran zu bringen. Die Frage ins Publikum, ob dies die Anwesenden unterstützen könnten, stieß auf Zustimmung, zumindest wurde es als Denkansatz empfunden.