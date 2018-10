Villingen-Schwenningen Klinge nimmt Fridi den Wind aus den Segeln

"Nach ihren diffamierenden Angriffen gegen ihre OB-Mitkandidaten arbeitet sie sich jetzt auch an mir ab", sagt Klinge, obwohl er ja nicht einmal zur Wahl stehe. Er veröffentlichte Screenshots von Nachrichten von Fridi Miller an ihn und erklärt dazu in einem Facebook-Posting: "In einer persönlichen Nachricht hat sie mir gedroht, mich als homosexuell zu outen."

Er selbst fand es eine "interessante Drohung", zumal die sexuelle Orientierung eines Menschen kein Kriterium für seine Eignung für oder gegen ein Amt sei. Und hunderte Facebook-Nutzer sahen das offenbar genauso – "so unglaublich viel tollen Zuspruch" hat Marcel Klinge auf seine offensive Veröffentlichung geerntet. Trotzdem blickt er mit Sorge auf diesen Vorgang: Ihm sei wichtig, dass gerade junge Menschen, die in ihrer Orientierungsphase sind, nicht den Zwang verspüren, sich vor der Öffentlichkeit verstecken oder rechtfertigen zu müssen. Mobbing, Erpressung, Nötigung oder Ausgrenzung, egal mit welchem Hintergrund, gehen für Klinge gar nicht.

So belanglos die Sache anmuten mag, ist sie jedoch offenbar nicht, denn es wird in Berlin sogar überlegt, den Abgeordneten unter Polizeischutz zu stellen. Am Montag sprach Klinge darüber mit der Bundestagspolizei, diese leitete den Fall an das Bundeskriminalamt weiter und dort will man die Sache nun prüfen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten. Marcel Klinge selbst will Fridi Miller anzeigen und steht damit offenbar nicht alleine da.