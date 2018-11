Villingen-Schwenningen Kleine Forscher

Die Kindergartenkinder von St. Raphael in Schonach wollten wissen, was mit dem Essen passiert, "vor allem danach". Zum vierten Mal zertifiziert wurde der Rottweiler Kindergarten Altstadt. Sturm und Wind waren das Thema dort. Mit einer goldenen Fünf in Form eines Luftballons geehrt wurde der Kindergarten am Stadtgraben in Geisingen, der bereits zum fünften Mal prämiert wurde. Für die Kinder gab es im lichtdurchfluteten Atrium der Volksbank in Villingen Buntstifte und Puzzles zum Mitnehmen.