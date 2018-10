VS-Villingen. Das Kinderkleidermarktteam von St. Bruder Klaus organisiert am Samstag, 13. Oktober, von 9 bis 12 Uhr im Gemeindehaus St. Bruder Klaus in der Offenburger Straße 29 im Goldenbühl einen Babykleidermarkt. Erhältlich sind gut erhaltene und modische Babybekleidung in der Größe 50 bis 104 für Herbst und Winter, Zubehör wie Kinder- und Sportwagen für bis zu Sechsjährige, Kinderbetten, Türgitter, Laufstall, Hochstuhl, Wiegen, Autositze, Babyspielzeug und modische Umstandsbekleidung. Informationen gibt es im Internet unter www.kleidermarkt.st-bruder-klaus.de.