Villingen-Schwenningen Kirchenchor hält Niveau wie selten zuvor

Präses Diakon Michael ­Radigk überbrachte den Dank der "blauen Jungs" von der Feuerwehr für den einzigartigen Floriansgottesdienst. Beim Jubiläumsgottesdienst sei er noch nie so nahe am Chor dran gewesen und konnte die ganze Intensität beobachten. "Ihr seid eine tolle Truppe", lobte er.

Die von ihm angebotene und bislang sehr gut angenommene "Stunde der Stille" in der Adventszeit werde weitergeführt, einfach zum Ausruhen in einer so hektischen Vorbereitungszeit.

Bei den Wahlen wurden ­Vize-Vorsitzender Joachim Mayer, Kassierer Andreas ­Neimann und Beisitzer Hartmut Murawski wiedergewählt. Nach 20 Jahren reichte Amanda Kreuz das Amt der Notenwartin an Heike Müller weiter. Für zehn Jahre aktives Mitsingen erhielt Heike Stöckmeyer eine Anerkennung.

Im Namen der Ortsverwaltung bedankte sich Ortschaftsrat Steffen Blessing für das Engagement des Chores im Jubiläumsjahr.

Nach Abschluss der offiziellen Versammlung ließ Joachim Mayer im gemütlichen Teil des Abends mit einer Bilderschau das Vereinsjahr nochmals Revue passieren.