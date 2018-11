Kürzlich gab es ein ganz besonderes Sankt Martinsfest in der Kindertagesstätte Marbach. Denn es wurde nicht nur der heilige Sankt Martin gefeiert, sondern auch der Erhalt des Carusos-Zertifikats, welches zu diesem Anlass vom Chorverband an die Kita übergeben wurde. Begleitet von Saxophon und Geige sangen die Kinder den Carusos-Kanon sowie das Lied Bruder Jakob in verschiedenen Sprachen. Und was wäre ein St. Martins-Umzug ohne die traditionellen Lieder. Wolfgang Denecke, Präsident des Chorverbands Schwarzwald-Baar, zeigte den Kindern das Carusos-Plakat und gratulierte der Einrichtung zum Erhalt des Zertifikats. In feierlicher Atmosphäre überreichte er das Zertifikat. Um dieses zu erlangen, müssen alle Voraussetzungen für Carusos eingehalten werden, wie zum Beispiel das tägliche Singen in kindgerechter Tonlage, eine vielfältige und altersgemäße Liedauswahl und vieles mehr, teilt die Stadtverwaltung mit. Das Zertifikat für die Kindertagesstätte Marbach ist drei Jahre lang gültig, danach folgt eine erneute Zertifizierung. Foto: Stadt VS