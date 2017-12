Villingen-Schwenningen Kinder verfolgen eine eisige Spur

VS-Obereschach/Weilersbach (md). Hain zog die Kinder mit mit seinem Konzept in Bann. Das von ihm gegründete Lesetheater sieht vor, dass nicht nur der Schauspielprofi in verschiedene Rollen des Buches schlüpft, sondern auch die Kinder in das Geschehen als Darsteller einbezogen werden. Hain ist es auf wunderbare Weise gelungen, sowohl die Klassen als auch einzelne Kinder immer wieder in das Geschehen einzubeziehen. Das Publikum hatte einen Heidenspaß und konnte voller Begeisterung und Spannung den Verlauf der Geschichten hautnah miterleben. So macht Kinderliteratur viel Spaß und regt zum Weiterlesen an.

Cornelia Funkes Geschichte "Gespensterjäger auf eisiger Spur" ist fast schon ein Kinderbuchklassiker: Tom entdeckt im Keller ein "MUG": ein "Mittelmäßig Unheimliches Gespenst". Er würde am liebsten die Flucht ergreifen, doch mit Hilfe der erfahrenen Gespensterjägerin Hedwig Kümmelsaft bezwingt er das Gespenst und seine Angst. Bald merkt er, dass das MUG Hugo wirklich nicht sehr furchterregend ist. Gemeinsam bilden die drei ein unschlagbares Gespensterjäger-Team und übernehmen bald ihren ersten Auftrag: Sie verfolgen eine eisige Spur.

Der Schauspieler Michael Hain liest aus dem Buch "Gespensterjäger auf eisiger Spur" und würzt die interaktive Lesung mit einer kräftigen Prise Theater. Er schafft eine gespenstische Atmosphäre und nimmt Groß und Klein mit auf eine spannende Geisterjagd: ein Lesespaß der besonderen Art. Der erfahrene Schauspieler präsentiert unterhaltsam und kurzweilig das beliebte Kinderbuch der Erfolgsautorin. Mit einfachen Mitteln, viel Humor und Liebe zum Detail begeistert er Schüler für die Bühne – und vor allem fürs Lesen.