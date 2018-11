Ein tolles Erlebnis für die Kinder- und Jugendabteilung des TV Villingen war die Freizeit auf dem Schlempen bei Oberkirnach. 38 Kinder und vier Betreuer verbrachten kürzlich abwechslungsreiche Tage im Schwarzwald. Dieses Jahr machte das Wetter mit, und so konnten viele Spiele im Freien veranstaltet werden, so auch der Klassiker "Capture the Flag". Zudem gab es viele Bastelangebote oder die traditionelle Lagerolympiade. Gekocht wurde durch das Betreuungsteam natürlich auch, und so konnte man seinen Hunger nach viel frischer Luft stillen. "Wir stellen immer wieder fest, dass die Kinder das Hüttenwochenende lieben und das gemeinsame Erleben allen sehr großen Spaß macht", meinen die Trainer, die jedes Jahr das Betreuungsteam stellen. Das Lager für 2019 ist auf jeden Fall reserviert. Informationen zur Abteilung Leichtathletik des TV Villingen gibt es unter www.tv-villingen-leichtathletik.de Foto: Graf