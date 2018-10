Villingen-Schwenningen Kinder erleben märchenhaften Tag

Bei bestem Herbstwetter haben sich mehr als 80 Teilnehmer auf dem Rathausplatz in Bad Dürrheim versammelt, um sich gemeinsam auf eine Märchenwanderung durch den Kurpark des Nachbarorts zu begeben, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Ariane Will, stellvertretende Leiterin und die Koordinatorin des Familienzentrums Kita am Kopsbühl, Irina Schäfer, begrüßten die Kinder, die mit ihren Eltern oder sogar mit ihren Großeltern am Ausflug teilnehmen wollten.

Geheimnisvolle Wesen

Zu Beginn bekam jede Familie eine Märchenbox geschenkt, in welcher eine kleine Fee wohnte. Diese begleitete die Kinder auf dem Märchenweg. Dort gab es viele spannende Dinge zu entdecken: Eulen und Engel, den Elfenkönig und weitere geheimnisvolle Wesen. Auch anregende Sinneserlebnisse mit Salz und Zucker sowie mit Klangschalen, die mit Steinen echte Musik machen können, konnten bei der Märchenwanderung erlebt werden.