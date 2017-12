Villingen-Schwenningen Kinder bereiten ganz viel Freude

Mit Beginn der Adventszeit machten sich die Kinder Gedanken, was an dieser Zeit besonders ist. Neben dem Beisammensein, der Feier mit der Familie, dem Treffen mit Freunden, dem Backen, den Kerzen und der Weihnachtsgeschichte wurde erneut ein Thema aufgegriffen, welches die Kinder bereits zu St. Martin beschäftigte: "Wir wollen nicht nur nehmen, wir wollen auch geben." So entschieden die Kinder, dass sie in der Weihnachtszeit anderen Menschen eine Freude machen und für sie da sein möchten. Da es vielen Mädchen und Jungen nicht möglich ist, Zeit mit ihren Großeltern zu verbringen, wendete sich die Erzieherin Jennifer Heitzmann an die Seniorenresidenz am Kaiserring und fragte, ob ein Besuch der Kinder bei den Senioren möglich wäre.

Dank Bettina Niefanger ergab sich für die Kinder die Möglichkeit, Kontakt zur Großelterngeneration aufzunehmen und elf Bewohnern aus der Seniorenresidenz eine Freude zu machen.

Der Besuch wurde von den Kindern gemeinsam mit ihren Erzieherinnen im Kindergarten vorbereitet. Sie bastelten aus Tannenzapfen, Korken, Farbe und Glitzer Tannenbäumchen und verpackten diese in selbst bemalte Tütchen. Außerdem wurden Weihnachtslieder geübt, um sie den Senioren vorzutragen.