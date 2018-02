Villingen-Schwenningen Kein Rietstraßen-Bächle für Villingen

Viele hätten es gerne gesehen: Spielende Kinder an der Wasserrinne, ein Flair wie in Freiburg und ein durchgängiges Merkmal für Villingen-Schwenningen. So viele Gemeinderäte in der durchaus emotionalen Debatte auch das Wort ergriffen hatten, es fand sich keiner, der nicht Gefallen an der Idee gefunden hätte. Doch am Ende siegte die Vernunft: 350.000 Euro hätte das Stadtbächle gekostet – ganz zu schweigen vom baulichen Aufwand.

Wie man das Wasser rein-, aber am Ende in Richtung Bickenstraße auch wieder hinaus bekäme, wäre die große Schwierigkeit, machte Martin B. Kuberczyk vom Planungsbüro K3 deutlich. Das Büro hatte bereits in den zurückliegenden Ausschusssitzungen die Planungen zur Rietstraßensanierung vorgestellt, nach welchen sich die Zähringerstadt für die Idee des dritten Stadtbächles zusehends erwärmt hat.

Neben der romantischen Idee aber ging es auch um harte, planerische Fakten. Und die stellte Kuberczyk illusionslos dar: Für ein Rietstraßenbächle müsste man das Wasser von der Volksbank am Riettor her in die Straße hineinführen. Und wohin sollte es fließen? Im Mischwasserkanal würde es hohe Kosten verursachen, die Bächle in der Oberen und der Niederen Straße haben ein zu kleines Fassungsvermögen, um es aufzunehmen, und die dritte und vermeintlich beste Option, das Wasser über die Bickenstraße in die Brigach zu leiten, wäre ebenfalls teuer.