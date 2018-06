Villingen-Schwenningen Kein Dampf im Rondell

Das bestätigte dem Schwarzwälder Boten am Donnerstag der Geschäftsführer der Kette mit Sitz in Gailingen am Hochrhein, Daniel Wurm. "Die Sache ist an der Personalsuche gescheitert. Leider konnten wir nicht genügend passende Mitarbeiter finden, um die langen Geschäftszeiten im City Rondell stemmen zu können", erklärt Wurm.

Räume für Geschäft waren im Obergeschoss geplant

Das Ladengeschäft der Kette, die sich auf E-Zigaretten und deren Zubehör spezialisiert hat, hätte laut den bisherigen Plänen im Obergeschoss des City Rondells öffnen sollen (wir berichteten). Selbst eine gemeinsame Eröffnungsveranstaltung mit "Nachbar" Mike Lorenz, der die Männerboutique "Moos" betreibt, war im Gespräch. Die Boutique öffnete Ende April, die Nebenfläche blieb leer. Nun müssen sich die Verantwortlichen des Einkaufszentrums offensichtlich einen neuen Mieter suchen. "Wir arbeiten im Süden nun mit einem Franchise-Partner zusammen, der für unsere Kette Baden-Württemberg und Bayern betreut. Mit diesem gemeinsam haben wir kürzlich erst in Baden-Württemberg ein neues Ladengeschäft eröffnet", fährt Wurm fort. Dieses neue Geschäft soll sich laut Informationen unserer Zeitung im Bodenseeraum befinden, welcher für die Kette "Doktor Dampf" als "attraktiverer Markt" gilt.