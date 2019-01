Villingen-Schwenningen Kaum Chaos – dafür Loipen-Vorfreude

Villingen-Schwenningen. Die Schwenninger hat der Schneefall am Mittwoch nicht wirklich überrascht: "Ach, es war ja abzusehen, dass der Schnee irgendwann kommt. Immerhin sind wir hier auf der Baar", sagt eine Frau in den Vierzigern, die sich zum Schneeschippen in der Muslen warm eingepackt hat. "Den Winterdienst hab’ auch schon an einigen Straßen vorbeifahren sehen, von dem her ist das hier doch alles der ganz normale Wahnsinn", sagt sie und lacht. Wie ein Donnergrollen hallt es von dem ehemaligen Emes-Areal: Dort lassen sich die Arbeiter auch von dichtem Schneefall nicht davon abhalten, die beiden Gebäude an der Gartenstraße weiter abzureißen.

Etwas ruhiger geht es da vormittags auf dem noch verwaisten Spielplatz im Mauthepark zur Sache, von dem aus sich in Richtung Stadtkirche und Irish Pub ein besinnliches Winterpanorama bietet. An jener Stadtkirche vorbei und in der Folge quer über den verschneiten Muslenplatz zieht die 29-jährige Jessica Korn aus Tuningen ihren Sohn Noah, der es sich auf einem Plastikschlitten bequem gemacht hat. Doch der Sechsjährige und seine Mama sind nicht etwa auf der Suche nach einem geeigneten Rodelhügel, wie Jessica erklärt. Stattdessen sollen in der ­Neckarstadt ein, zwei Termine erledigt werden und "das ist einfach die beste Möglichkeit, mit einem Jungen in dem Alter bei diesem Wetter einigermaßen flott voranzukommen", sagt die 29-Jährige und grinst.

47 Kilometer Loipen