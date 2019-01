Villingen-Schwenningen Katzenmusik-Ball schon einmal ausverkauft

VS-Villingen (cos). "Uff d Alm gibt’s für d’Kater koa Sünd!" – unter diesem Motto steht der Katzenmusik-Ball 2019. Wieder wird das Programm an zwei aufeinander folgenden Tagen gezeigt. Allerdings hilft auch das nichts: Karten für den beliebten närrischen Abend sind schon wieder Mangelware geworden. So teilte die Katzenmusik Miau am Mittwochabend mit, dass der Ball für den Samstagabend, 9. Februar, schon komplett ausverkauft ist. Und auch für Freitag, 8. Februar, gibt es nur noch wenige Restkarten, die per Mail an info@katzenmusik-villingen.de bestellt werden können. Der Einlass beginnt traditionell um 19 Uhr. Das Programm startet um 20.11 Uhr.