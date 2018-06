VS-Villingen. Bei einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung des Villinger Geschichts- und Heimatvereins und der historischen Narrozunft Villingen wirft Klaus Peter Karger einen Blick auf 100 Jahre Kinogeschichte in Villingen und Schwenningen. Der Journalist und Filmproduzent hat im Stadtarchiv VS recherchiert und interessante Details aus den alten Akten ans Tageslicht geholt: Wo sich 1910 in Villingen der erste "Kinematograph American" befand, über den ständigen Kampf der frühen Jahre zwischen Ortspolizei und Kinobetreibern, über "Stromdiebstahl" und Stempelfälschung, den Konkurrenzkampf der Lichtspielhäuser in den "golden" 1950er Jahren und warum der Jazz und das Kino miteinander ein Problem hatten. Die Besucher erwartet ein informativ-unterhaltsamer Abend mit Bildern und Anekdoten. Der Eintritt ist frei.