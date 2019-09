Villingen-Schwenningen Jugendkulturzentrum: Weg nirgendwo ausgeschildert

"Nachtacht" startet leise

Doch mit der Werbung in eigener Sache ist es in VS häufig nicht weit her. Stechen Verkehrsteilnehmern andernorts etwa gerne Werbeplakate, pfiffige Slogans oder Flyer über alternative Nahverkehrsangebote ins Auge, wurde die neue "Nachtacht", der Bus für die Nachtschwärmer in VS, zum Monatsbeginn eher heimlich still und leise eingeführt. Nicht immer braucht es die große Kampagne, manchmal wirken schon Hinweisschilder und Wegweiser Wunder – das Jugendkulturzentrum (Jukuz) im Klosterhof aber ist seit Ende März in Betrieb und hat es in diesem knappen halben Jahr noch immer nicht auf die Straßenschilder geschafft – zum Leidwesen des Jugendförderungswerks, wenn wieder einmal ein externer Besucher den Weg zum Event im Klosterhof gar nicht gefunden hat oder selbst Doppelstädter in Unkenntnis der genauen Lage im Zentralbereich umherirrten.