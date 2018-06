Villingen-Schwenningen Jugendförderungswerk steht für Einsatz bereit

Die Verwaltung bereite derzeit alles vor, um die Vergabe der Trägerschaft noch im Juli in den Gemeinderat zu bringen, versichert Madlen Falke, dass es zügig vorangeht. Derweil nimmt auch das neue Kulturzentrum, das für rund 2,5 Millionen Euro am Standort der ehemaligen Jugendscheune entsteht, Gestalt an. Die Bauarbeiten seien im Zeitplan und wenn alles so gut weiterlaufe im Spätherbst abgeschlossen, erklärt die Pressesprecherin.

Ende April hatten die Handwerker zusammen mit den Verantwortlichen der Verwaltung und Stadträte das Richtfest am Gebäude gefeiert. Am Raumkonzept hatten das Jugendförderungswerk, Verbände und der Jugendgemeinderat gefeilt. Den Mittelpunkt bildet ein gut 190 Quadratmeter große Saal mit rund 250 Sitzplätzen samt Bühne und Künstlergarderobe. Neben Küche, Büro und weiteren Mitarbeiter-, Lager- und Technikräumen finden auch zwei Proberäume Platz. Besonders dicke Wände sollen den Lärmschutz gewährleisten. Im Außenbereich steht eine ­Fläche für Open-Air-Veranstaltungen mit Platz für bis zu 1000 Besucher zu Verfügung. In direkter Umgebung ist ­zudem eine neue Skatanlage geplant. Und in der Nachbarschaft realisiert Investor ­Thomas Kohler auf einem rund 3500 Quadratmeter ­großen Grundstück im ­Klareemer Grund eine Boulder- und Kletterhalle.

So füllt sich das Areal des ehemaligen Familienfreizeit parks nach und nach mit neu em Leben. Zum Jahreswechsel jedenfalls wolle die Stadt den neuen Jugendtreff an einen Träger übergeben, so dass der Betrieb im Januar starten kann, steckt Madlen Falke den zeitlichen Rahmen ab.