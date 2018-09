Villingen-Schwenningen Jopp weiht neuen Standort ein

Bei dem festlichen Akt hatte Hubert Büchs von der Geschäftsleitung der Jopp-Gruppe die Gelegenhenheit auf die Einzelheiten des Neubaus und Verzögerungen in der Bauphase einzugehen. Sein Sohn Martin ließ bei seinem Blick in die Zukunft derweil anklingen, dass die 19 Millionen Euro Umsatz am Standort langfristig auf 50 Millionen Euro wachsen sollen – auch dank der attraktiven Region. Christian Bock, Geschäftsführung Jopp Electronic, hob insbesondere den besonderen Kraftakt der Fusion beider Firmen hervor.

Im Beisein von Rupert Kubon und Wirtschaftsförderin Beate Behrens wurde das Gebäude anschließend von den Pfarrern Peter Krech und Ewald Beha gesegnet.