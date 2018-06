Villingen-Schwenningen Jörg Röber: "Es geht darum, bereit zu sein"

Villingen-Schwenningen (cos). "Es geht darum, bereit zu sein. Aber die Entscheidung, ob ich kandidiere, die werde ich erst zu gegebener Zeit bekannt geben" – Jörg Röber, der Referent des noch amtierenden Oberbürgermeisters Rupert Kubon, will es offenbar weiterhin spannend machen. Auch ein Fotoshooting für eine mögliche Wahl­werbung belege letztlich noch nicht, ob er sich tatsächlich zur Wahl aufstellen lassen wolle, betont er im Gespräch mit dem Schwarzwälder ­Boten. Wenn man sich bewerben wolle – "und mit diesem Gedanken spiele ich schon sehr ernsthaft", tue man gut daran, bereit zu sein, sagt er. Dazu gehören für den 37-Jährigen auch "Gespräche mit ­allen Fraktionen". Obwohl er seit längerem in "guten und sehr intensiven" Gesprächen mit der SPD-Fraktion ist, so Röber, habe sich diese ihm gegenüber bislang nicht erklärt, ob sie eine Kandidatur Röbers unterstütze. Und auch der Ortsvereinsvorsitzende Nicola Schurr betont: "Wir sind seit längerem in guten Gesprächen mit Jörg Röber" – er habe von Anfang an betont, im Falle des Falles als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen zu wollen, "das finden wir auch wichtig". Die Zeiten des Parteiendenkens in Villingen-Schwenningen müssten vorbei sein, so Schurr, "denn nur gemeinsam können wir die Stadt ­erfolgreich in die Zukunft steuern".