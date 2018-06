Villingen-Schwenningen Jetzt ist wirklich Schluss

VS-Villingen. Sie hat ihren Ruhestand um ein Jahr verschoben, doch am 31. Juli ist nun unwiderruflich Jane Heinichens letzter Arbeitstag als Rektorin der Goldenbühl-Gemeinschaftsschule. Als sie mit Beginn des Schuljahres 2013/14 von der Konrad-Witz-Schule in Rottweil an die Goldenbühlschule wechselte, erfüllte sich für die gebürtige Schwenningerin ein Traum. Es sei immer ihr Ziel gewesen, einmal ein anderes, ein individuelles Lernen zu begleiten in einem Umfeld, in dem nicht nach Schularten sortiert wird, sagte sie damals. Die Goldenbühlschule war gerade Gemeinschaftsschule geworden und Jane Heinichen war von Anfang an dabei.