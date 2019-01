Villingen-Schwenningen Jetzt gibt es schon 20 Ersthelfer

Wie versorge ich Wunden, was tun bei Kreislaufproblemen und Epilepsie, wie funktioniert Reanimation und wie genau sieht die stabile Seitenlage aus? Die rund 100 Schüler konnten sich einen Vormittag lang an fünf Stationen kundig machen und bekamen ein Gespür für das Helfen in der Notlage. Daraus, so hofft Michelle Müller, werden sich für den Schulsanitätsdienst jetzt weitere Neuanmeldungen ergeben, denen ein Erste-Hilfe-Kurs an einem zentralen Ausbildungstag und regelmäßige Zusammenkünfte folgen werden.