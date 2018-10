Villingen-Schwenningen Jahrgänger am See

Nach rechtzeitiger Planung durch das Festkomitee aus Irmgard Liebert, Maria Speck und Helena Haffa wurde statt einem Festessen eine Busfahrt an den Bodensee vorgeschlagen. Bei herrlichem Sommerwetter begann pünktlich um 11 Uhr die Reise am Theater am Ring mit 34 Teilnehmern. Erste Station war die Mundart-Scheune in Gutmadingen. Durch den Sektempfang im Freien unter Sonnensegeln und -schirmen kam die Gesellschaft langsam in Stimmung. Im Weiteren gab es an festlich eingedeckten Tischen ein Drei-Gänge-Menü.

Nächstes Ziel war die Insel Mainau. Im Café Alter Mesmer waren Plätze reserviert. Bei Kaffee und Kuchen und dem einen oder anderen Viertele erlebten die Jahrgänger einen schönen Nachmittag.

Folgende Jahrgänger nahmen teil: Dieter Laufer, Walter Fehlinger, Gertrud Streibert, Gerhard Merz, Willi Beikirch, Hans Spiegelhalter, Irma Simon, Rita Haller, Gisela Müller, Christel Mössmer, Hubert Dörflinger, Waltraud Maier, Maria Weißhar, Helena Haffa, Friedlinde Krifka, Irmgard Liebert, Josef Weber, Rita Faller, Anneliese Kienzler, Elisabeth Lins, Manfred Klingele, Ursula Isak, Willi Geisler, Hans-Theo Fischer, Maria Speck, Sigrid Leute, Manfred Kratz, Rita Kluss, Alfred Decker, Werner Vögele, Anneliese Baur, Mechthilde Bucher und Herbert Millhäusler.