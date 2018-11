Villingen-Schwenningen "Ist eine tolle Sache"

VS-Schwenningen. "Es kann nur noch Stunden dauern", sagt Dirk Caroli und grinst. Mit einer kleinen blauen Kugel in der Hand wartet er auf Hartmut Kersten, der einige Meter entfernt vergeblich versucht, eine Packung mit grünen Weihnachtskugeln zu öffnen. Kersten und Caroli sind in diesem Moment als Vertreter des Vereins Stadtgeflüster VS damit beschäftigt, eine von 15 extra bereit gestellten Weihnachtstannen in der Schwenninger Innenstadt zu schmücken. Sie sind Teilnehmer einer Mitmach-Aktion, zu der die städtische Stabsstelle Stadtmarketing aufgerufen hatte. Kreative Bürger, Kindertagesstätten, Schulen oder Vereine sollten am Donnerstag ihrer Kreativität beim Baumschmücken freien Lauf lassen. Das Team des Stadtmarketings selbst ging mit gutem Beispiel voran und stattete die meisten Bäume mit roten Schleifen aus.

Dem Aufruf gefolgt waren unter anderem etwa 40 Kinder der Vorbereitungsklassen des Schulverbunds am Deutenberg, die sich gleich vier Exemplare vornahmen. Herbert Schäfer und Rolf-Hans Hauser von der Schwenninger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins schmückten zwei Bäume, überwiegend mit feinem Strohschmuck, der laut Schäfer von früheren Aktionen des Vereins stammt und den er voraussichtlich bald weggeworfen hätte. "Das ist eine tolle Sache. Ich freue mich, dass der Schmuck so noch einmal für einen guten Zweck verwendet werden kann", sagte Schäfer und lächelt.

Andrea Menzel verzierte eine Tanne vor ihrer Boutique mit kleinen Tannenzapfen, eine zweite soll noch folgen: "Für heut ist es mir jetzt doch zu kalt." Und auch Caroli und Kersten schnappten sich einen Baum, dem sie ihre Vereinsfarben verpassten. "Lisa Schöneck vom Stadtmarketing hat uns an unserem Stammtisch von der Idee erzählt und wir fanden sofort, dass das eine tolle Geschichte ist", sagt Kersten. Stadtgeflüster VS stellte während der Aktion zudem einen Stand in die Fußgängerzone, an dem die Dekorierer sich mit Fleischkäswecken, Glühwein und Punsch versorgen konnten.