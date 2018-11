Villingen-Schwenningen Industriegleis droht die Stilllegung

VS-Schwenningen. Das Industriegleis im Schwenninger Osten ist in einem schlechten Zustand. Genau genommen ist dieser so desolat, dass die Deutsche Bahn (DB) eine weitere Nutzung durch Güterzüge nicht zulassen wird, sollten die Schienen nicht gerichtet werden.

Der Grund weshalb es überhaupt soweit gekommen ist, erläuterte Ulf Millauer, Leiter des Amtes für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten, am Dienstagabend in der Sitzung des Technischen Ausschusses: "In der Vergangenheit wurden an den Gleisen jeweils nur solche Reparaturen vorgenommen, damit die Schienen gerade so wieder genutzt werden durften." Dabei spricht er von notdürftigen Schweißarbeiten oder sogenannten Gleiskrallen, um den Bestand einigermaßen zusammen zu halten.

Doch damit muss nun Schluss sein. Nicht, weil Millauer, der erst seit Mai dieses Jahres im Amt ist, das möchte, sondern weil die Deutsche Bahn der Stadt genau genommen die Pistole auf die Brust setzt. Insbesondere mit der Firma Bürk-Kauffmann, die größtenteils über den Schienenverkehr beliefert wird, ist das Gleis für ortsansässige Unternehmen wichtig. Millauer verdeutlichte gleichzeitig: "Wenn die Maßnahmen umgesetzt sind, dann können alle Bereiche wieder voll genutzt werden."