Villingen-Schwenningen Imbiss-Standort wird verzweifelt gesucht

VS-Villingen (cos). Die Stadtverwaltung steht in Kontakt mit dem Betreiber eines Imbisswagens in der Niederwiesenstraße. Weil dort gebaut wird, muss der Imbisswagen zeitweise weichen. Doch wohin soll das Geschäft wandern, um gleichzeitig weiterhin für seine Stammkunden da zu sein? Diese Frage stellte sich der Betreiber offenbar nicht nur selbst, sondern auch der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit dem Unternehmer ging das zuständige Amt der Stadtverwaltung auf Stellplatzsuche, erzählte Oberbürgermeister Rupert Kubon am Mittwoch im Gemeinderat. Es sei jedoch bislang trotz ausgiebiger Suche kein sinnvoller Ersatzstandort gefunden worden. Die Suche dauert nun an.