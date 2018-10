Villingen-Schwenningen Im Oktober wird’s rockig

Froh ist Neven Welte über den erneuten Auftritt der Band "Rangeless unplugged". Die vier Musiker um Miljenko Krvaric, der zudem für die Eventtechnik des Abends zuständig ist, eröffnen das Rocktoberfest um 18.30 Uhr.

Nahtlos knüpfen im Anschluss die Musiker von "Lucille" an. Mit Coversongs aus aktuellen Charts bis Rockklassikern rockt die aus Villingen-Schwenningen stammende Band jede Party. "Lucille" kombiniert dabei ihren musikalischen Anspruch in Live-Musik. Haupt-Act des Abends ist die Roxx-Band, deren Aktionsradius sich immer mehr vergrößert. "In diesem Jahr hatten wir bereits zehn Gigs, von denen jener an der Schwenninger Kulturnacht oder aber auch der nahe der Schweizer Grenze hervorzuheben ist", sagt Welte.

Er hofft jedenfalls, dass die Stimmung im Wildpark wieder so wird, wie in den vergangenen Jahren. "Das Ambiente ist hier schon etwas Besonderes. Nun liegt es an uns, dafür zu sorgen, dass es auch der Abend wird", sagt Welte.

Im Wirtshaus Wildpark beginnt ab sofort der Vorverkauf der Karten für das dritte Rocktoberfest. Das Wirtshaus ist zwischen Mittwoch und Sonntag ab 17 Uhr geöffnet, telefonische Voranmeldungen sind unter 07720/3 25 71 möglich.