Villingen-Schwenningen Im Notfall: Rettungswagen steckt fest

VS-Villingen. Eigentlich ist alles ganz einfach: In jedem Einsatzfahrzeug liegt ein entsprechende "Schlüssel", mit dem sich die Straßenpoller an Straßen wie der Zinsergasse mühelos öffnen lassen, so DRK-Geschäftsführer Winfried Baumann. Im Falle der Elektropolleranlagen ist dieser "Schlüssel" eine Zugangsberechtigungskarte, die an die Zugangskontrollstationen gehalten wird, woraufhin sich der Poller dann senkt. Die Ausfahrt aus dem Rietviertel ist jederzeit möglich, sobald ein Fahrzeug auf die Induktionsschleife fährt, verschwindet der Poller. Auch die betroffenen Anwohner sowie die Feuerwehr, die Polizei oder sonstige Einrichtungen, die notfalls auch nachts vor Ort sein müssen, verfügen über solche Berechtigungskarten.

Doch am vergangenen Mittwochmorgen war alles anders. Minutenlang, schildert eine Augenzeugin im Internet auf der Facebookseite Stadtgeflüster VS, habe der Rettungswagen vor dem Poller gestanden, der sich nicht öffnen beziehungsweise absenken ließ. Das sprichwörtliche Glück im Unglück hatte der Patient, zu dem die Rettungskräfte ausrücken wollten: Da der Einsatzort direkt am Anfang der Zinsergasse lag, packten die Sanitäter kurzerhand ihre Einsatzgeräte und -instrumente und rannten zu Fuß zu ihm.

Winfried Baumann bestätigt den Vorfall im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Der Poller ließ sich nicht öffnen", schildert er. Woran das lag, sei absolut ungewiss und werde nun seitens der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen überprüft. Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, bestätigte, es habe einen technischen Defekt gegeben – ein Kabel im Gehäuse sei abgebrochen, sodass der Poller nicht heruntergefahren werden konnte. Er werde nun wieder repariert.