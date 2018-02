Villingen-Schwenningen "Im Mittelpunkt steht der Mensch"

VS-Schwenningen. Ahmet Arpads fotografische Reisen führten nach Irland, Ägypten, Israel, Nepal, vor allem aber in die entferntesten Regionen der Türkei. Seine Fotoausstellung "Türkei – Menschenlandschaften" wurde bisher in über 35 Einzelausstellungen in Deutschland und in der Türkei gezeigt. Die Fotos zeigen "Menschen mit sprechenden Augen", also Portraits von Männern, Frauen und Kindern, denen Ahmet Arpad auf seinen vielen Reisen zwischen Ararat und Bosporus begegnet ist.