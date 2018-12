Villingen-Schwenningen Ihr Herz schlägt für kleine Patienten

Villingen-Schwenningen. Ihr Herz schlägt für die kleinen Patienten des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Das war schon so, als das große Haus noch gar nicht stand, in dem die Neonatlogie aufgrund bester medizinischer Leistung und Ausstattung den höchsten "Level 1" hat und deshalb auch Frühgeborene unter 1250 Gramm behandeln darf.

Von Reutlingen zurück

Sandra Rathgeber begann nach der Schulzeit in Trossingen 1993 die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, damals noch an der Kinderklinik in Villingen. Dass sie selbst als 2000-Gramm-Baby auf der Frühchen-Intensivstation lag, könnte ein Grund dafür sein, vermutet sie, dass es sie beruflich von Anfang an in diese Richtung zog. Doch 1996 waren die Übernahmequoten am Klinikum nicht hoch genug, und Sandra Rathgeber ging auf die Frühgeborenen­station des Reutlinger Klinikums, wo sie 14 Jahre lang blieb. 2010 kehrte sie in ihre Heimat zurück und erlebte 2013 den Umzug in das Schwarzwald-Baar-Klinikum in den Zentralbereich von VS mit. Hier kommen seither rund 50 Kinder pro Jahr auf die Welt, die weniger als 1500 Gramm wiegen.