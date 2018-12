Villingen-Schwenningen "Ihr erfahrt so viel Leid und gebt so viel Liebe"

Francesco Marazzita hatte ein Ziel, erzählte er dem behandelnden Arzt im ersten Gespräch: Er wolle seine Tochter bei der freien Trauung am 2. Juni zum Altar führen. "Von diesem Tag an, war ich im Palliativzentrum bei allen ›die Braut‹ und das größte Ziel war, dass Papa die Hochzeit miterleben kann", schildert Alina Bartler.

Trotz riesiger Vorfreude auf die Hochzeit war die Stimmung doch immer wieder getrübt. "Ich erinnere mich an einen Tag, an dem mein Papa sehr schlecht gelaunt war. Er schimpfte und war wirklich kaum zu ertragen. Ich ging nach draußen und fragte die Schwester, ob er den ganzen Tag schon so schlecht drauf war und sie sagte ganz einfühlsam zu mir: ›Wissen Sie, wenn man so krank ist wie ihr Papa, dann darf man mal so eine Laune haben – das ist schon okay!‹ Ich hätte sie umarmen können."

Mit unendlicher Geduld seien die Mitarbeiter im Palliativzentrum mit einem nicht immer einfachen Patienten umgegangen. Die Tage im Palliativzentrum gingen dahin – "immer mit unserem Ziel vor Augen". Der Zustand ihres Vaters verschlechterte sich. Aus einem "Ich laufe mit dir zum Altar" wurde ein, "vielleicht kann Mama mich im Rollstuhl neben dir schieben!" Es wurde immer ein bisschen weniger von Francesco Marazzita, der Anzug wurde im Palliativzentrum abgesteckt und so umgenäht, dass alle Schläuche versteckt waren. Aber scheinbar sollte es nicht sein: "Einen Tag vor der Hochzeit konnte ich es einfach nicht ertragen, wie er da hing und versuchte alle Kraft für mich aufzubringen" – Alina Bartler beschloss gemeinsam mit ihrem Papa unter Tränen, dass sie einen Anhänger von Papas Kette in ihrem Brautkleid tragen würde. "Siamo sempre insieme – non importa dove" stand darauf, zu Deutsch: "Wir sind immer zusammen, es spielt keine Rolle wo wir sind." Das Palliativzentrum litt mit den Marazzitas, alle waren traurig, "dass Papa es nicht geschafft hat". Die Hochzeitsgesellschaft filmte die freie Trauung für ihn, gemeinsam wurde der Film im Palliativzentrum in Villingen-Schwenningen abgespielt. Einen Tag später wurde Francesco Marazzita ins Hospiz verlegt. "Das ganze Team stand in seinem Zimmer, als er abgeholt wurde und weinte. Jeder verabschiedete sich einzeln von ihm." Eine Woche nach der Hochzeit, am 9. Juni 2018 schloss Francesco Marazzita die Augen für immer. Die Dankbarkeit an das Palliativzentrum über seine letzten Wochen dort fasst Alina Bartler an Juliane Tritschler und ihr Team im Palliativzentrum in eindrucksvolle Worte: "Ihr erlebt jeden Tag so viel Leid und bringt so viel Liebe und Geduld dabei mit, dass ich es kaum ertragen kann, weil mir das so viel Wärme geschenkt hat. Ihr habt jeden Tag für uns erträglich gemacht." Warum sie ihre so private Geschichte im Gespräch mit einer Zeitungsredakteurin teilt? "Ich wollte, dass ihr wisst, was für eine wunderbare Arbeit dort geleistet wird!"