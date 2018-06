Villingen-Schwenningen "Ich werde mich bewerben"

Roths Team formiert sich

Und Jürgen Roth, für den sich bereits im Vorfeld seiner Kandidatur die örtliche CDU ausgesprochen hatte, soll weitere Unterstützung bekommen: Am Freitag trafen sich auf Einladung des Zirkels, der sich wohl mittelfristig als Wahlkampfteam des noch amtierenden Tuninger Bürgermeisters entpuppen wird, weitere potenzielle Helfer und Unterstützer in der Pizzeria Flughafen in Villingen.

Röber sondiert noch

Und Jörg Röber, Referent des OBs Rupert Kubon, lässt sich von den nun vorliegenden drei Jas zur Kandidatur nicht beirren und sondiert weiter. Seine Absicht, seinen Hut in den Ring zu werfen, klingt zwar aus jedem Gespräch mit ihm deutlich heraus – allerdings bekräftigt er genauso deutlich jedes Mal, dass er nur kandidiert, wenn er Unterstützung erfährt. Röber wird zwar als dem bürgerlichen Lager nahe gehandelt, doch während die Freien Wähler erklärten, zunächst keinen eigenen Kandidaten präsentieren zu wollen, hat sich die bürgerliche CDU bereits öffentlich hinter Jürgen Roth gestellt. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten betonte Röber: "Ich kann mit dem Lagerdenken nicht so viel anfangen", er sehe bei sich Schnittmengen mit der CDU und den Freien Wählern, "aber genauso mit den Grünen, der SPD oder der FDP", sagt er. "Ich bin kein geborener Konservativer aber sicherlich auch kein Palaststürmer." Auf die SPD kann er offenbar noch hoffen.

Die SPD traf sich am Wochenende zur Vorstandssitzung, auch die OB-Wahl war Thema. Der Ortsvereinsvorsitzende Nicola Schurr betonte gegenüber unserer Zeitung, die SPD wolle "auf jeden Fall" abwarten und sich erst rund um den Termin der Ausschreibung, das ist am 6. Juli, äußern. Unterstützung genießen solle ein überparteilicher Kandidat – einen "eigenen Kandidaten" schicke die SPD nicht ins Rennen. Und auch seitens der Grünen soll Röber gute Chancen auf Unterstützung haben. Auch sie werden, so die Gemeinderätin Cornelia Kunkis-Becker auf unsere Anfrage, keinen eigenen Kandidaten bringen.

Ob sich die Freien Wähler hinter Marina Kloiber-Jung stellen werden – sie soll aus deren Reihen zur Kandidatur ermuntert worden sein – haben diese noch nicht verraten. Offiziell möchte man erst inhaltliche Positionen der Kandidaten sehen, ehe man einen von ihnen unterstützt.