Villingen-Schwenningen "Ich bin doch schon etwas nervös"

VS-Schwenningen. Nach der Fastnacht ist vor der Fastnacht. Wie viel Wahrheit in diesem Satz steckt, bekommt Florian Radlinger seit letztem Jahr so deutlich zu spüren, wie selten zuvor. Der Schwenninger Narrenrat hat nach der vergangenen Fastnacht das Amt des Umzugsorganisators von Klaus Mink übernommen und ist in diesem Jahr erstmals dafür verantwortlich, dass am Fasnetssonntig in Schwenningen alles glatt läuft.

"Ich habe tatsächlich schon kurz nach Ostern mit der Planung angefangen", erzählt der 24-Jährige drei Wochen vor dem Höhepunkt der Schwenninger Fasnet. Das liege allerdings keinesfalls daran, dass er es zum ersten Mal macht. "So schräg es klingt und so seltsam sich das in dem Moment anfühlt, aber die Fastnacht geht da tatsächlich wieder los." Denn knapp ein Jahr vor dem Umzug gilt es aus einer Liste mit mehr als 400 Vereinsadressen Zünfte auszuwählen und einzuladen. "Und das, obwohl der Anmeldeschluss erst Mitte/Ende November ist", erklärt Radlinger. Besonders froh ist er, dass sein Vorgänger Klaus Mink ihn da noch tatkräftig mit seinem Wissen unterstützt. "Es gibt Dinge, die musst du einfach wissen. Da gehört zum Beispiel dazu, dass manche Zünfte nur alle zwei Jahre bei uns laufen, oder sich mit anderen abwechseln."

Die Vorbereitung des Schwenninger Umzugs braucht Zeit. Anfang Dezember hatte Radlinger die Umzugsreihenfolge dann festgelegt. "Auf spontane Änderungen musst du halt immer vorbereitet sein. Die sind aber auch nicht auszuschließen, egal wie früh du anfängst." Natürlich ist nicht alles neu, nur weil es einen neuen Umzugsorganisator gibt. "Ebenso wie mein Vorgänger, versuche natürlich auch ich eine gute Mischung bei der Reihenfolge hinzubekommen." Das Ziel sei einen abwechslungsreichen und bunten Umzug zusammenzustellen, bei dem nicht zu wenig Musikgruppen das Feld auflockern und ebenso nicht fünf Hexen-Gruppen hintereinander kommen. "Hundertprozentig auszuschließen, dass mal zwei ähnliche Zünfte aufeinander folgen, ist es aber nicht."