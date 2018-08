Villingen-Schwenningen Jugendherberge zu, Green Hotel auf

Karl Rosner, Geschäftsführer des Landesverbands Baden Württemberg des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH), beobachtete seit Wegfall der Jugendherberge in Villingen steigende Zahlen in den Jugendherbergen in Rottweil und Triberg: "Die Übernachtungen in Rottweil haben sich von 23 427 im Jahr 2016 (47,5 Prozent Bettenauslastung) auf 24 074 im Jahr 2017 (48,9 Prozent Bettenauslastung) erhöht. In Triberg sind die Übernachtungen von 11 383 im Jahr 2016 (24,2 Prozent Bettenauslastung) auf 11 927 (25,3 Prozent Bettenauslastung) im Jahr 2017 gestiegen." Die Übernachtungszahlen bis zum 30. Juni 2018 (erstes Halbjahr) hätten sich in beiden Häusern positiv entwickelt: In Rottweil lagen die Übernachtungszahlen 2017 noch bei 10 481, 2018 bereits bei 11 816. In Triberg steigerten sich die Übernachtungszahlen von 5500 im Jahr 2017 auf 6167 im Jahr 2018.