VS-Schwenningen (cos). Ob die Voraussetzungen für einen weiteren Fußgängerüberweg in der Walter-Rathenau-Straße in Schwenningen gegeben sind, ist noch immer unklar. Oberbürgermeister Rupert Kubon informierte den Gemeinderat am Mittwochabend darüber, dass der Antrag von Grünen-Stadträtin Helga Baur auf einen Zebrastreifen noch nicht beantwortet werden könne. Die dafür notwendige und in Auftrag gegebene Verkehrszählung habe aus Witterungsgründen noch nicht stattfinden können.