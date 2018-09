Villingen-Schwenningen Hinter den Kulissen von Denkmalen

Innen gehen Historie und Moderne auf 1000 Metern Wohnfläche eine attraktive Symbiose ein. "Ich habe nur wenig verändert, sagte Herbert Schwarz, der das beeindruckende Haus mit separatem Backhaus und großem Gartengelände 2015 kaufte. Er führte die Besucher auch durch private Räume, die bald vielleicht, so verriet Schwarz, zur Herberge für reisende Motorradfahrer werden.

Führungen ausgebucht

Schon im Vorfeld restlos ausgebucht waren die Führungen durch das Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung, das MPS-Studio in der Richthofenstraße Villingen, dassein 50-jähriges Bestehen feiert. Die 25 Interessierten bei jeder der drei Führungen hingen an den Lippen von Friedhelm Schulz vom Förderverein, der die Einzigartigkeit dieser Räume spürbar werden ließ. Studiogründer Hans-Georg Brunner-Schwer (1927 bis 2004), damals technischer Geschäftsführer der Saba-Werke, lebte hier sehr erfolgreich seine Leidenschaft für die Optimierung von Aufnahme- und Wiedergabetechnik aus, die bald Musiker aus der ganzen Welt in den Schwarzwald lockte, unter ihnen die Jazzlegenden Oscar Peterson und Duke Ellington. "MPS könnte auch "most perfect sound" heißen, steht aber für Musikproduktion Schwarzwald", so Schulz.

Das Ortskuratorium Villingen-Schwenningen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz hatte neben den drei genannten noch weitere Denkmale ausgesucht und dafür ehrenamtliche Führer gefunden. Altdekan Kurt Müller zeigte die Altenheimkapelle St- Lioba, Michael Hütt führte durch die Saba-Abteilung des Franziskanermuseums und Ralf Ketter durch das Schwenninger Uhrenindustriemuseum, die ehemalige Württembergische Uhrenfabrik, in der es noch einen ehemaligen Luftschutzbunker zu sehen gab.