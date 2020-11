Villingen-Schwenningen "Hinhaltetaktik macht mich wütend"

Fünf-Millionen-Grenze

Wie in der Mittwochsausgabe bereits berichtet, kommt das Thema Sanierung des Schulverbunds kommende Woche in die städtischen Gremien. Allerdings nicht mit dem Beschlussvorschlag, jetzt – nach Fertigstellung des GaD – über eine Generalsanierung oder gar einen Neubau des Schulgebäudes zu entscheiden, sondern mit dem Vorschlag, in erster Linie Brandschutzmaßnahmen zu ergreifen und anschließend das Gebäude "moderat zu modernisieren". Und dafür ist, wie Schulleiter Bernd Ellinger im Gespräch am Dienstag bereits kommentierte, auch noch ein Kostenrahmen vorgegeben. Maximal fünf Millionen Euro soll das Projekt kosten, heißt es in der Vorlage.