Villingen-Schwenningen Hilfsangebote für Partnerstadt: Alles im Griff

Villingen-Schwenningen (lia). Gewaltige Fluten, Überschwemmungen, ausgebrannte Autos und von der Umwelt abgeschnittene Menschen: Gunther Steidinger von der Deutsch-Italienischen-Gesellschaft wollte es nicht beim Mitbangen belassen. Und auch Oberbürgermeister Kubon wurde tätig und führte jetzt ein Telefonat mit seiner Amtskollegin Ilaria Caprioglio aus Savona. Kubon bot mehrfach Hilfe aus der Doppelstadt an. Doch die Italienerin konnte ihn beruhigen: "Wir haben hier alles im Griff. Wir brauchen keine Hilfen. Wir schaffen das alleine." Caprioglio sei jedoch gerührt gewesen über die große Anteilnahme und das prompte Angebot, Hilfe zu leisten. Und noch eine Nachricht hatte sie für VS, das seit 30 Jahren mit Savona städtpartnerschaftlich verbunden ist. Die Bürger sollen sich nicht von den erschreckenden Hafen-Bildern abschrecken lassen und wieder in die Küstenstadt kommen.