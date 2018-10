Villingen-Schwenningen Hier fängt das papierlose Büro an

Mit der Digitalisierung von Akten wurde ein ganz neues Arbeitsfeld entwickelt, der "Scan Service".

2013 trat der Betriebswirt Arthur Olfert mit diesem Dienstleistungsangebot an der Wilhelm-Binder-Straße in Villingen an. Inzwischen sind hier neun Mitarbeitende, davon vier Menschen mit schweren Behinderungen beschäftigt. Nachdem Scan-Service Villingen sich binnen fünf Jahren als Dienstleister im Umkreis von 70 Kilometern zwischen Konstanz und Freiburg erfolgreich am Markt etabliert hat, hat Geschäftsführer Arthur Olfert jetzt eine neue Aufgabe bei der Bruderhaus-Diakonie in Donaueschingen übernommen. Seine Nachfolge in der Leitung von Scan-Service Villingen hat die Betriebswirtin Ina Schmitz zum 1. September übernommen. Das Dienstleistungsangebot Scan Service kommt sehr gut an. Kommunalverwaltungen, Unternehmen und auch die Evangelische Landeskirche lassen dort ihre Akten und Geschäftsunterlagen einscannen und reduzieren auf dem Weg zum papierlosen Büro ihre umfangreichen Archive. Das Besondere aber ist, dass Intego "als ganz normale Firma" für Menschen mit Behinderungen Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt anbietet.