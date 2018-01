Villingen-Schwenningen Hexerei? Scheme taucht bei Bundespolizei auf

Am Sonntagmorgen veröffentlichte die Bundespolizeiinspektion Offenburg eine Meldung, wonach am Samstagnachmittag Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Kehl bei einem Jugendlichen eine Holzmaske sichergestellt haben. Er gab an, gegen 16.10 Uhr mit einem SWEG Zug von Appenweier nach Kehl gefahren zu sein und die Hexenmaske im Zug gefunden zu haben. Die Bundespolizei sucht nun den rechtmäßigen Eigentümer.

Bei der Scheme handelt es sich offenbar um ein Exemplar, das der Villinger Hexenzunft zuzuordnen ist. Gesucht wurde am Sonntagnachmittag aber noch der Besitzer. "Dieser wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/91900 in Verbindung zu setzen", so der Aufruf der Polizei.