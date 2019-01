VS-Marbach. Ergänzend zum Bericht über den Fasnetumzug der Talbachhexen in Marbach informiert die Zunft, dass sie nicht nur einen Stand hat, sondern auch wieder die Festhalle in Marbach bewirtet. Der Umzug startet am kommenden Sonntag, 27. Januar, 13.33 Uhr. Aufgrund des Fastnachtsumzugs sind in Marbach am Sonntag vorübergehende Straßensperrungen von etwa 12.30 bis etwa 18 Uhr erforderlich, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Aufstellung der Umzugsgesellschaft erfolgt ab 12.30 Uhr im Hirtenbühlsteig und der Epfenstraße. Die Umzugsstrecke verläuft ab 13.33 Uhr über Hirtenbühlsteig, Immenberg­straße, Ostbahnhofstraße, Schaffhauser Straße, Kirchdorfer Straße, Keltenweg, Am Talacker zur Turn- und Festhalle in Marbach.