Villingen-Schwenningen Hexen, Vampire und Geister

Einige Kinder und Erwachsen waren als Vampire, Hexen, und andere geisterhafte Wesen zu Gast. Beeindruckt von der Begegnung der Kürbisse starteten die Besucher in Richtung Hocken-Platz. Durch die Fußgängerzone hallte aus Kindermund immer wieder ein lautes "Süßes oder Saures". Ein vergnüglicher Brauch, der dazu auffordert Leckeres zu bekommen, um vor Streichen verschont zu bleiben. Tatsächlich erhörten das Game Center Schwenningen und die Boutique Paula das Rufen der jungen Geister und verteilten spendabel diverse süße und sauer Leckereien. Ein paar Meter weiter gab es eine letzte Stärkung am Stand des Stadtflüsterers Dirk Caroli, bevor sich die Karawane der Geister in Richtung Hockenplatz bewegte. Dort wartete Dieter Sirringhaus, der auf seiner Villinger Puppenbühne mit einer gruselig-erheiternden Vorstellung die Kinder begeisterte. Sitzmöglichkeiten gab es nur für die Kinder, Eltern durften stehen. Doch trotz üppiger Bestuhlung gab es auf den Bänken keinen einzigen freien Sitzplatz mehr. "Heute steht die jüngste Generation im Mittelpunkt", freute sich Flüsterer Sascha Gabriel über das Leuchten in den Kinderaugen. "Deshalb gibt es an einer solchen Veranstaltung auch nur Kinderpunsch", entgegnete er lächelnd den rätselnden Blicken einiger Erwachsener. Nach einer guten Stunde machten sich die Eltern mit ihren Kindern wieder auf den Heimweg.