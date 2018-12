Villingen-Schwenningen Herzenswünsche von elf Kindern erfüllt

Villingen-Schwenningen. Für zwei Kinder war eine ­Gitarre der Herzenswunsch. Sie und weitere neun Kinder im Alter von zwölf Monaten bis zu elf Jahren, die die Feiertage mit ihren Müttern im geschützten Raum des Frauenhauses in Villingen-Schwenningen verbringen, durften einen Wunschzettel schreiben und werden sich an Heiligabend riesig über den Inhalt ihrer Päckchen freuen, die von Mitgliedern des Soroptimist Clubs VS jetzt übergeben wurden. Für die Mütter gab es Einkaufsgutscheine.

Seit mehreren Jahren unterstützt die regionale Gruppe der internationalen Vereinigung berufstätiger Frauen die Initiativen des gemeinnützigen Vereins "Frauen helfen Frauen Schwarzwald-Baar" der sich intensiv um Frauen in Notlagen kümmert. Frauen und Kinder sind die hauptsächliche Zielgruppe bei der Projektauswahl der Soroptimistinnen. Präsidentin Beatrice Hesselbach betonte bei der Übergabe der Geschenke die wichtige Funktion eines Schutzhauses für Frauen und Kinder, das nach oft jahrelanger Leidenszeit einen sicheren Zufluchtsort darstellt und erste Schritte in ein angst- und gewaltfreies Leben ermöglicht.

Das Frauenhaus dient Frauen mit und ohne Kindern kurz- oder längerfristig als sicherer Fluchtpunkt aus schwierigen Lebenssituationen. Das können häusliche Gewalt, gravierende Probleme in der Partnerschaft oder auch – bei Mädchen – gravierende familiäre Probleme sein. Die Mitarbeiterinnen des Vereins "Frauen helfen Frauen" leisten Unterstützung durch Beratung, Begleitung und vorübergehende Wohnmöglichkeiten, bis die Frauen in der Lage sind, mit ihren Kindern ein selbständiges Leben zu führen. Die Kontaktaufnahme ist – für Beratungen und im Notfall – rund um die Uhr über Telefon 07721/5 44 00 möglich.