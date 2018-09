Villingen-Schwenningen Heinzelmann bald wieder Feuerwehr-Kommandant?

Parallel dazu kommt zusätzlich zu den 19 Bewerbern nun plötzlich ein alter Bekannter ins Spiel: Markus Heinzelmann. Er hatte das Amt des Gesamtkommandaten für Villingen-Schwenningen schon einmal inne, war ab 2003 für diese Aufgabe zuständig, ehe er im April 2016 überraschend seinen Rücktritt erklärte. Seither widmet er sich bei der Stadtverwaltung vor allem den Themen Zivil- und Katas­trophenschutz. Doch der in Feuerwehrsachen fachkundige Mitarbeiter war in letzter Zeit quasi aus der Not heraus, wie zu hören ist, dann doch immer wieder wegen feuerwehrspezifischer Belange von der städtischen Baurechtsbehörde konsultiert worden.

Und gerade was die Kompetenz angeht, so hegt man wohl am Gros der 19 Bewerber um das Gesamtkommandantenamt erhebliche Zweifel, ist zu hören. Unter den Bewerbern soll nach Informationen unserer Zeitung im übrigen auch der aussichtsreichste Interessent für die Stelle des stellvertretenden Kommandanten sein – auch er erfülle die Voraussetzungen für das Amt des Gesamtkommandanten nicht zufriedenstellend.

"Ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele"