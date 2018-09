Villingen-Schwenningen Heilig’s Blechle: historisch und doch ganz neu

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wenn er einen seltenen Oldtimer erblickt, dann strahlen Joachim Müllers Augen mit dem Chrom um die Wette. Historische Fahrzeuge haben es dem Villinger Architekten schon lange angetan. Ein Faible, an dem er nun auch Oldtimerfreunde aus weitem Umkreis mit einem neuen Veranstaltungsformat teilhaben lassen möchte. Gemeinsam mit dem Unternehmer Jörg Messerschmidt aus Erdmannsweiler ruft er 2018 die "Villingen Historic" ins Leben, eine Klassikerausfahrt für Fahrzeuge bis zum Baujahr 1978.

Doch nicht nur Oldtimerfreunde am Steuer, auch jene, die die historischen Fahrzeuge einfach nur gerne betrachten, kommen damit auf ihre Kosten. Die Kulisse für den Start könnte nicht schöner sein. Schon morgens um 9 Uhr wird das Gelände um die altehrwürdige Junghans-Villa in Villingen in alte Zeiten zurückversetzt. Dann treffen sich die Fahrer mit ihren mindestens 40 Jahre alten Karosserien an der Junghans-Villa in Villingen, werden einzeln die Auffahrt hinaufrollen und jedes Fahrzeug wird öffentlich vorgestellt werden. Das ist der Programmpunkt, bei dem interessierte Oldtimer-Freunde als Besucher am meisten auf ihre Kosten kommen dürften. Doch der eine oder andere in der Region dürfte auch zufällig Glück haben und einen Blick auf die seltenen Modelle werfen dürfen. Gegen 10.45 Uhr nämlich beginnt die Ausfahrt der Klassiker, die die Fahrzeuge in mehreren Etappen durch den Landkreis und bis nach Rottweil führen wird.

160 Kilometer lang sein wird die Tour, erklärt Joachim Müller im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Er selbst wird mit seinem dunkelblauen Jaguar MK2 aus dem Baujahr 1961 mit von der Partie sein. Rund 40 Oldtimer bunter Coleur wurden von ihren Fahrern schon angekündigt, aber auch, wer sich bislang noch nicht angemeldet hat, kann noch zur Tat schreiten und sich mit seinem mindestens 40-jährigen Oldie um die Teilnahme bewerben, erklärt Müller, der auf viele interessante und seltene Fahrzeuge in diesem erlesenen Teilnehmerfeld hofft.